Nach den deutlichen Kursgewinnen am Dienstag dürften die US-Börsen am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise für Juli sorgten zunächst kaum für Impulse. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial geringfügig im Minus auf 39.741 Zähler. Der von grossen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent tiefer erwartet.