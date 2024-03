An der Wall Street wird am Freitag vor der Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten mit einer verhaltenen Eröffnung gerechnet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,04 Prozent tiefer bei 38 979 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG am Freitag 0,08 Prozent höher bei 18 060 Punkten.

01.03.2024 14:47