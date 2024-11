Der klare Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch an den New Yorker Börsen eine Rekordjagd ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erreichten ebenso Rekordhöhen wie an der Technologiebörse Nasdaq der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100 .