Der US-Aktienmarkt ist am Dienstag mit Verlusten in das neue Börsenjahr gestartet. Die Mehrheit der Anleger ziehe derzeit wohl ihre Wetten auf rasch sinkende Leitzinsen zurück und spekuliere nun darüber, dass der jüngste Börsenaufschwung übertrieben gewesen sei, hiess es am Markt. «Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass die Märkte eine Pause einlegen, um eine Hausse von der Grössenordnung des gerade zu Ende gegangenen vierten Quartals zu verdauen», sagte Marktstratege John Stoltzfus von Oppenheimer Asset Management.

02.01.2024 15:54