Zunehmend in den Blick rücken zudem auch die Präsidentschaftswahl am Dienstag nächster Woche, weshalb allzu grosse Sprünge an den US-Börsen nicht erwartet werden. «In den vergangenen Handelstagen positionierten sich die Marktteilnehmer noch einmal stärker in Richtung eines Trump-Sieges: Die Renditen von Staatsanleihen stiegen deutlich an, die Aktienmärkte tendierten freundlich.» Nun warteten alle ab, was am Wahltag geschehen wird.