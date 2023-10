Ein Auge werfen die Anleger zudem auf den Börsengang des deutschen Sandalen-Herstellers Birkenstock . Dessen Aktien sollen an diesem Mittwoch erstmals in New York gehandelt werden. Bislang wurde noch kein erster Kurs ermittelt. Beim Ausgabepreis für die Aktien zum Börsengang hatte sich Birkenstock zurückgehalten und ihn auf 46 Dollar festgesetzt - etwa im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 Dollar. Die Aktienplatzierung bringt damit knapp 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) ein./bek/he