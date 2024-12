Kurz vor dem letzten diesjährigen US-Zinsentscheid sind die Anleger am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt nur wenig Risiko eingegangen. Wenn die Fed zwei Stunden vor Handelsschluss ihre Entscheidung kommuniziert, könnten die Karten neu gemischt werden: Erwartet wird eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr, aber mehr noch dürften die begleitenden Kommentare der Währungshüter zur Geldpolitik im neuen Jahr im Fokus stehen.