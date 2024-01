Kursverluste gab es nach den neuen Eindrücken zur Geldpolitik im Bankensektor. Im Dow fielen die Papiere von JPMorgan und Goldman Sachs um bis zu 1,4 Prozent. Noch stärker um 2,8 Prozent nach unten ging es am breiten Markt für jene von Citigroup . Die Bank teilte in einem Dokument mit, dass sie Rücklagen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar zur Deckung von Risiken sowohl in Argentinien als auch in Russland bilden will.