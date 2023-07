Am US-Anleihemarkt ging es für die Renditen zugleich weiter abwärts, nachdem sie bereits in den vergangenen Tagen nachgegeben hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Zum einen dürfte die überraschend stark abgeschwächte Inflation in Grossbritannien als ein Auslöser gelten, denn rückläufige Inflationsraten untermauern Hoffnungen, dass damit der Druck auf die Notenbanken nachlässt, noch weiter an der Zinsschraube zu drehen.