Nach einem zähen Start haben die US-Börsen am Mittwoch wieder an die jüngste Rally angeknüpft. Allerdings hielten sich die Kursgewinne in Grenzen. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,4 Prozent auf 44.068 Zähler nach oben. Einen Run gab es auf die Aktien grosser Streaming-Anbieter wie Amazon und Netflix, befeuert von überraschend starken Kundenzahlen des Musikstreaming-Anbieters Spotify. Hier purzelten nur so die Kursrekorde.