Laut Stanzl suchen Anleger jetzt nach deutlichen Hinweisen, dass eine Rezession in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten vermieden werden kann. «Wenn die Anleger in den Wirtschaftsdaten dieser Woche nicht erkennen können, dass die Wirtschaft bereits in einer Rezession steckt, könnte die Rally an den Börsen wieder aufgenommen werden», schrieb der Marktanalyst am Montag. Mit einer blossen Verlangsamung des Wachstums und kommenden Zinssenkungen könnten sie mehr als gut leben.