Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag verlangsamt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 33 639,87 Zähler zu. Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine weitere Zinspause der Notenbank Fed die Furcht vor Aktienkursverlusten wegen des Angriffs der palästinensischen Hamas auf Israel verdrängt. Am Dienstag stiegen die Renditen im US-Anleihehandel jedoch wieder, was auf erneut höhere Zinserwartungen hindeutet.

10.10.2023 15:53