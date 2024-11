Unter den Einzelwerten zogen der Chiphersteller Nvidia und der Farben- und Lackekonzern Sherwin-Williams die Aufmerksamkeit auf sich, weil sie ab diesen Freitag in den Leitindex Dow Jones aufgenommen werden. Weichen müssen dafür der Halbleiterhersteller Intel und der Chemiekonzern Dow Inc . Die Aktien von Nvidia gewannen am Montag 1,7 Prozent, Sherwin-Williams zogen um 3,7 Prozent an. Für Intel und Dow Inc. ging es um 2,9 beziehungsweise 2,4 Prozent nach unten.