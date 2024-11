Nach der Handelspause vom Vortag wegen Thanksgiving sind die US-Leitindizes am Freitag mit Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. Die Experten von Index-Radar erwarten, dass die Börsenumsätze wieder recht dünn ausfallen werden. Die New Yorker Börsen schliessen bereits drei Stunden früher als üblich, also um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.