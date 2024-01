Die US-Börsen haben am Donnerstag nach durchwachsenen Unternehmens- und Konjunkturnachrichten Gewinne erzielt. Der am Vortag schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 0,57 Prozent auf 38 022,59 Punkt zu. Erfreuliche Zahlen von IBM und Dow Inc wogen schwerer als neue Negativ-Schlagzeilen von Boeing.

25.01.2024 16:25