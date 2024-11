Eine maue Börsenwoche in den USA steuert am Freitag einem tristen Ende entgegen. Die zunehmende Unsicherheit über die Wirtschafts- und Fiskalpolitik einer neuen Regierung unter Donald Trump hat die Investoren zuletzt vorsichtiger agieren lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch mit einem Rekordhoch in die Woche gestartet war, verlor zuletzt 0,8 Prozent auf 43.397 Punkte.