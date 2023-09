Nach guten heimischen Einkaufsmanagerdaten für den Dienstleistungssektor dämmte der Leitindex Dow Jones Industrial indes bei 34 555,87 Punkten sein Minus auf 0,25 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,52 Prozent auf 4473,44 Punkte. Damit knüpften beide Indizes an ihre negative Vortagsentwicklung nach dem langen Wochenende an. Der technologielastige Auswahl-Index Nasdaq 100 , der am Dienstag ein knappes Plus ins Ziel gerettet hatte, sank um 0,69 Prozent auf 15401,00 Punkte./gl/nas