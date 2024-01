Die Anleger haben am Dienstag an den US-Börsen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Unter den an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerten hatte es am Vortag nach ihrem besonders schwachen Jahresauftakt eine Erholungsrally gegeben, es fanden sich nun aber nicht genug Anschlusskäufer für die Fortsetzung. Anleger tendierten eher zu Gewinnmitnahmen.

09.01.2024 16:36