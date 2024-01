Die US-Börsen haben sich am Montag nach den jüngsten Rekorden kaum vom Fleck bewegt. In dieser Woche stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Ereignisse an. So wird der ISM-Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in der US-Industrie widerspiegelt, veröffentlicht sowie der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem entscheidet die Notenbank Federal Reserve über die Zinsen, und seitens der Unternehmen legen Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Alphabet Geschäftszahlen vor.

29.01.2024 16:52