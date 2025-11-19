Im Fokus steht der Chip-Gigant und KI-Trendsetter Nvidia . Die Spannung ist gross vor dem Quartalsbericht, der kurz nach Börsenschluss veröffentlicht wird. Dieser ist quasi eine Bewährungsprobe für die grossen Technologiekonzerne generell. Die Sorgen um hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht über Nvidia und die Tech-Branche hinaus Ungemach für die Börsen. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten im frühen Handel um 3 Prozent zu.