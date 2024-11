Dagegen mussten die Microstrategy -Aktionäre heftige Kursschwankungen verkraften. Anfangs setzten die Aktien dank des anhaltenden Bitcoin-Höhenflugs ihre Rekordjagd fort, rutschten dann vorübergehend tief ins Minus und verloren zuletzt noch 5,7 Prozent. Das Unternehmen erwirbt massiv Bitcoins und verschafft sich mit stetigen Fremd- und Eigenkapitalerhöhungen immer wieder frische Liquidität für weitere Käufe. In den kommenden Jahren will Microstrategy weitere Milliarden in die Kryptowährung investieren. Über die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells scheiden sich allerdings die Geister. Nach klassischen Bewertungsmassstäben ist das Wertpapier heillos überbewertet - trotz des heutigen Rückschlags ist es noch gut siebenmal so viel wert wie zu Jahresbeginn.