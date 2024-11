Nachdem Trump am Wochenende bekannt gegeben hatte, dass der Hedgefonds-Manager Scott Bessent neuer US-Finanzminister werden soll und damit eine Rally von Dow und S&P 500 ausgelöst hatte, liess nun eine Kurznachricht über Zölle die Anleger wieder vorsichtiger werden. Trump kündigte gleich für den ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China an. Vor allem die Autoindustrie, auch in den USA, dürfte darunter zu leiden haben. Entsprechend gaben diese Papiere unter den Standardwerten besonders deutlich nach.