Die Richtungssuche an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einer fortgesetzten Erholung am Montag ging es nun wieder moderat abwärts. Vor den Inflationsdaten, die zur Wochenmitte anstehen, zeigten sich die Anleger erneut vorsichtig. Die Daten sind ein wichtiger Baustein für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

12.09.2023 15:59