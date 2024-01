Nach der richterlich untersagten Übernahme durch den Konkurrenten Jetblue in dieser Woche und den Kurseinbrüchen der vergangenen Tage ging es für die Aktien von Spirit Airlines am Freitag um 23 Prozent nach oben. Damit notieren sie im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch 57 Prozent im Minus. Die Fluggesellschaft betonte, dass ein Zusammenschluss mit Jetblue immer noch die beste Möglichkeit sei, «den dringend benötigten Wettbewerb zu erhöhen» und die Übernahmevereinbarung «in vollem Umfang in Kraft und Wirkung bleibt». Zudem legte das Unternehmen seine Bemühungen um eine Refinanzierung der Schulden dar.