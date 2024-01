Einen Kursrutsch um 21 Prozent gab es bei der Aktie von Cytokinetics . Der schweizerische Pharmakonzern Novartis ist laut einem Medienbericht nicht mehr an der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens interessiert. Novartis habe in den vergangenen Tagen einen Rückzieher gemacht, schrieb das «Wall Street Journal» am Donnerstag./tih/he