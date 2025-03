Die Fed hatte am Mittwoch wie erwartet an den aktuellen Zinsen festgehalten und zudem ihre Wachstumsprognose für die amerikanische Wirtschaft gesenkt, die Inflationserwartungen aber nach oben revidiert. Dennoch geht sie weiterhin von zwei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf aus, was die Aktienkurse gestützt hatte./gl/mis