First Solar verzeichneten einen Zuwachs von über 17 Prozent. Am Markt wurde dies auf positive Analystenstimmen zurückgeführt. Wolfe Research hatte auf «Outperform» hochgestuft und sieht in dem Solarunternehmen einen Nutzniesser des Investitionsprogramms Inflation Reduction Act (IRA). Auch JPMorgan-Experte Mark Strouse sieht First Solar in guter Ausgangslage, um von den Investitionen zu profitieren./ajx/he