Vor den mit Spannung erwarteten Zahlen der Google-Mutter Alphabet wächst der Optimismus. Nach einem schwächeren Handelsstart legten am Dienstag vor allem Technologiewerte zu und sorgten zuletzt für deutliche Gewinne an der Nasdaq. Davon wurde auch der S&P 500 mit nach oben gezogen, während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial in leicht negativem Terrain verharrte.