Der Dow Jones Industrial war am Freitag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit seinem Rekordhoch Mitte Juli gestiegen und notierte zuletzt 0,85 Prozent im Plus bei 41.058,08 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,83 Prozent auf 5.616,69 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,89 Prozent auf 19.665,98 Punkte nach oben.