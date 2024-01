Zur Wochenmitte hat die US-Technologiebörse Nasdaq ihre am Vortag unterbrochene Rekordjagd wieder aufgenommen. Auch dank starker Quartalszahlen von Netflix legte der Auswahlindex Nasdaq 100 am Mittwoch in der ersten Handelsstunde um 0,71 Prozent auf 17 528,53 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,34 Prozent auf 4881,04 Punkte und erreichte ebenfalls erneut eine Bestmarke. Dagegen blieb der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 37 941,70 Punkte etwas unter seinem Rekordwert vom Montag.

24.01.2024 16:14