Die wichtigsten Indizes am New Yorker Aktienmarkt haben ihre Rekordfahrt vom Vortag zum Handelsstart am Donnerstag fortgesetzt. Nach dem klaren Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen rückt nun die US-Notenbank Fed in den Fokus. Von ihr wird im späteren Handelsverlauf eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Dass sie das Potenzial haben könnte, die Kurse weiter hochzutreiben, ist eher unwahrscheinlich.