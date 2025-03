Unter den sogenannten Glorreichen Sieben, den grössten und bedeutendsten Tech-Werten, legten die A- und C-Aktien von Alphabet am deutlichsten zu mit plus 1,0 Prozent. Die Aktien des KI-Chipspezialisten Nvidia gaben dagegen mit minus 0,7 Prozent am deutlichsten nach. Tesla zeigten sich nach den kräftigen Erholungsgewinnen von knapp 12 Prozent am Vortag stabil.