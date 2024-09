Die Einigung von Boeing mit der grössten Gewerkschaft kam an der Börse gut an, Boeing-Aktien lagen mit plus 3,4 Prozent mit an der Spitze des Dow. Analysten lobten, dass die mit der Gewerkschaft IAM vereinbarten Lohnsteigerungen mit 25 Prozent unter den von der IAM ursprünglich geforderten 40 Prozent blieben.