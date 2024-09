Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während die Leitindizes an der Wall Street nachgaben, zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich im Plus. Aktuell fehle den Märkten mangels stützender Nachrichten eine klare Richtung, schrieb Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum.