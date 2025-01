Dagegen ging es für die Aktien des Chipherstellers Nvidia den zweiten Tag in Folge kräftig aufwärts. Nach einem Plus von rund 3 Prozent am ersten Handelstag des Jahres legten sie am Freitag um 4,5 Prozent zu. Der Spezialist für Chips zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) steuert damit wieder auf sein Rekordhoch von 152,89 Dollar vom 21. November zu. Zudem nähert sich sein Börsenwert mit etwas mehr als 3,5 Billionen Dollar wieder dem von Apple (3,7).