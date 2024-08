Die US-Börsen haben am Dienstag dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die heimische Notenbank Fed neuen Schwung geholt. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart vor allem bei Technologiewerten wieder mutiger. Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Die Erzeugerpreise für Juli waren nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.