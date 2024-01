Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes ihre Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 hatten am Montag erneut Höchststände erklommen, legten am Ende aber nur noch mässig zu. Die Kursrally im Technologie-Sektor stützte abermals.

22.01.2024 22:30