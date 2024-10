Auch die Zwischenberichte der Branchenkollegen Wells Fargo und Bank of New York Mellon stiessen auf ein positives Echo. Für Wells Fargo ging es daraufhin um 5,6 Prozent nach oben. Bank of New York Mellon drehten hingegen nach einem Rekordhoch im frühen Handel ins Minus und gaben um 0,4 Prozent nach.