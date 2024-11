Das zog zur Wochenmitte auch andere Branchengrössen mit nach oben: Im Dow legten Amazon an der Indexspitze um 2,5 Prozent zu. Zuvor hatten die Titel ein Rekordhoch erreicht. Auch die Papiere von Netflix erreichten im Verlauf eine Höchstmarke, es war die sechste in Folge. Aus dem Handel gingen die Aktien 1,3 Prozent höher. Anteile von Warner Brothers Discovery zogen um 5,4 Prozent an.