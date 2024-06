Für die Aktien von Birkenstock ging es um vier Prozent nach unten. Die Private-Equity-Firma L Catterton und eine Gruppe von Mitarbeitern der Birkenstock Holding bieten 14 Millionen Aktien des in New York gehandelten Schuhherstellers zum Verkauf an - wenige Tage, nachdem der Kurs den höchsten Stand seit dem Börsengang erreicht hatte.