Die US-Börsen haben eine schwankungsreiche Woche einigermassen versöhnlich beendet. Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag 0,13 Prozent fester mit 39.497,54 Punkten. Dank der Erholung von seinem am Montag erreichten tiefsten Stand seit Mitte Juni dämmte der Leitindex sein Wochenminus auf 0,6 Prozent ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag letztlich um 0,47 Prozent auf 5.344,16 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,54 Prozent auf 18.513,10 Punkte, womit er am Ende sogar einen Wochengewinn von 0,4 Prozent erzielte.