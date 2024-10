Am Freitag hatte der monatliche Arbeitsmarktbericht für Gewinne gesorgt, sodass Wall Street und Nasdaq auch auf Wochensicht letztlich in positivem Terrain schlossen. Zwar hatten die Daten den Erwartungen an einen nächsten grossen, abwärts gerichteten Zinsschritt im November einen Dämpfer verpasst, doch dafür wird nun auf eine «sanfte Landung» der US-Wirtschaft gehofft. Die Hoffnungen sind gestiegen, dass die weltgrösste Volkswirtschaft den Rutsch in die Rezession vermeiden kann.