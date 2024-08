Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag von starken US-Arbeitsmarktdaten profitiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine anfänglichen Gewinne aus und schloss 1,76 Prozent höher mit 39.446,49 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg am Ende um 2,30 Prozent auf 5.319,31 Zähler und erzielte damit den grössten Tagesgewinn seit November 2022. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Donnerstag um 3,06 Prozent auf 18.413,82 Zähler hoch.