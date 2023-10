So ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss um 0,87 Prozent auf 33 407,58 Punkte nach oben, womit er seit Jahresbeginn auch wieder knapp im Plus steht. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im späten Handel wieder über die runde Marke von 15 000 Punkten und schloss etwas darunter bei 14 973,24 Punkten mit einem Plus von 1,70 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,18 Prozent auf 4308,50 Punkte zu. Auf Wochensicht kam der Dow letztlich nicht mehr ins Plus, der Abschlag beläuft sich auf 0,3 Prozent. Für den Nasdaq 100 und den S&P 500 ist die Wochenbilanz aber positiv.