Euphorisiert reagierten die Anleger auf die Aussagen des Chipentwicklers Arm , dessen Technik in praktisch allen Smartphones verbaut ist. Arm profitiert von seinem Schritt in das Geschäft mit Rechenzentren. Der verstärkte Einsatz von KI-Technologie steigere auch die Nachfrage nach Chips mit Arm-Architektur, hatte Firmenchef Rene Haas zur Vorlage der Quartalszahlen am Mittwochabend gesagt.