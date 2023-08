Nach Verlusten am Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch unterschiedlich in den Handel gestartet. Während der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 35 107,53 Zähler zulegte, gab der technologielastige Nasdaq 100 um 0,02 Prozent auf 15 034,27 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,15 Prozent auf 4444,55 Punkte zu.

16.08.2023 16:00