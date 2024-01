Im Fokus standen ausserdem die Aktien, die an den Bitcoin geknüpft sind. Titel der Kryptoplattformen Coinbase und Riot Platforms holten frühe Verluste auf oder drehten sogar ins Plus. Der Kurs der Digitalwährung schwankte vor einer wichtigen Entscheidung zur Zulassung börsengehandelter Fonds (ETFs), die am Mittwoch erwartet wird. Am Dienstag hatte sie nach US-Börsenschluss wegen einer gefälschten Mitteilung schon für Irritationen gesorgt.