Nach deutlichen Verlusten am Vortag haben die US-Technologiewerte wieder zugelegt. Für Auftrieb sorgten am Donnerstag die starken Quartalszahlen des Elektroautoherstellers Tesla . Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab etwas weiter nach. Insgesamt liess die Unsicherheit rund um die Wahlen in knapp zwei Wochen die Anleger weiter vorsichtig agieren.