Die Schaukelbörse der vergangenen Handelstage hat sich in New York am Dienstag fortgesetzt. Vor wichtigen Inflationsdaten und den Quartalsberichten erster grosser US-Banken zum Ende der Woche tun sich die Anleger mit einer klaren Positionierung weiter schwer. Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart legten S&P 500 und die Nasdaq-Indizes zu. Nur der überwiegend aus Standardwerten bestehende Dow Jones Industrial zeigte sich minimal schwächer.