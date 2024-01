Microsoft treibt seine KI-Offensive voran, was den Anteilen des weltgrössten Softwareherstellers ein Kursplus von 1,0 Prozent bescherte. So macht Microsoft seinen «Copilot»-Assistenten in Produkten auch für Verbraucher verfügbar und schloss mit dem britischen Telekomkonzern Vodafone eine zehnjährige strategische Partnerschaft zu Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI).